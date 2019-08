Ultima settimana di mercato | Juve al lavoro per la cessione di Rugani | Dybala e Mandzukic

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Lantus, archiviata la prima giornata di campionato con la conquista dei tre punti al Tardini di Parma, in questadovrà lavorare intensamente su due fronti: in campo e sul. Per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi, i bianconeri sabato sera all’Allianz Stadium affronteranno il Napoli, mentre sulla priorità è lo sfoltimento della rosa per evitare che alcuni giocatori rimangano fuori dalla lista Champions League, con l'aggravante che i loro stipendi sarebbero un onore gravoso per le casse della società. Il verdetto del Tardini Secondo Goal.com, la gara contro il Parma avrebbe dato ulteriori indicazioni su coloro i quali non rientrerebbero nei piani del nuovo tecnico, infatti Danielenon è stato neanche convocato e Mario Madzukic, come del resto, hanno vissuto la partita da spettatori. Il centrale ex Empoli, la scorsasarebbe stato ...

