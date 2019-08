Uk | italiana finisce in coma ma dopo un mese l’ospedale inglese non paga più le cure La

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Ha perso i sensi per un malore improvviso unfa e da allora Vera Rigano, 38enne messinese dipendente di una casa di cura a Birmingham, è ricoverata. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. Il problema, però, è chebritannico ha deciso adesso di non assistere più gratuitamente la giovane donna, così come previsto dal sistema sanitario. Ma visto che costo per il rientro in Italia è proibitivo è scattata una raccolta fondi (qui le info) per organizzare il viaggio di rientro. In tanti stanno rispondendo all’appello dei famigliari per farla tornare a casa. L'articolo Uk,inmaunl’ospedalenonpiù le. La petizione della famiglia proviene da Il Fatto Quotidiano.

