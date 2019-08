Ucciso a 23 anni fuori dalla discoteca | killer confessa in un post su Facebook | «Ho fatto

Ucciso a 23 anni fuori dalla discoteca - il killer confessa su Facebook : «Ho fatto una c***ata per amore» : Tragedia nel novarese, precisamente a Borgo Ticino, dove un ragazzo di 23 anni, Yoan Leonardi, è morto accoltellato fuori dalla discoteca Aeroplano nel corso della notte: all'origine...

Sardegna - uomo di 48 anni Ucciso nelle campagne di Genoni : Sardegna, uomo di 48 anni ucciso nelle campagne di Genoni Si chiamava Roberto Vinci ed era già noto alle forze dell'ordine per precedenti penali. Un colpo di fucile, forse caricato a pallettoni, l'ha raggiunto mentre si recava in bicicletta verso un terreno di sua proprietà, nel sud dell'isola Parole chiave: ...

Castel Volturno - papà di 34 anni travolto e Ucciso da un’auto pirata. Fermato l’investitore - un 37enne : era ubriaco : Stava andando al pub per comprare dei panini da portare alla sua famiglia, che lo attendeva a casa per cena. È stato falciato e ucciso da un’auto pirata, arrivata a tutta velocità. Il conducente è scappato, senza prestare soccorso. È quanto accaduto la sera di sabato 17 agosto, intorno alle 20.30, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima è un papà di 34 anni, Giorgio Galiero, morto sul colpo. L’automobilista, alla guida ...

Travolto e Ucciso da un’auto pirata mentre passeggia con il figlio di sei anni per mano - fermato l’investitore : L’uomo alla guida della vettura era un ucraino di 37 anni ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Ha ammesso di aver provocato l’incidente mortale

Castel Volturno - papà di 34 anni travolto e Ucciso da un’auto pirata : “Era per mano al figlio salvo per miracolo”. Fermato l’investitore : Stava passeggiando, quando un’auto pirata, arrivata a tutta velocità, lo ha travolto, uccidendolo, per poi fuggire. È quanto successo la sera di sabato 17 agosto a Castel Volturno, in provincia di Caserta. La vittima è un papà di 34 anni, Giorgio Galiero, morto sul colpo. Sembra, anche se i carabinieri non confermano, che il 34enne stesse camminando tenendo per mano il figlio di sei anni, rimasto però miracolosamente illeso. ...

Travolto e Ucciso da un’auto pirata mentre passeggia con il figlio di sei anni per mano : Giorgio Galiero, 34 anni, è stato investito in via delle Acacie, località di Pinetamare a Castel Volturno

Caserta - papà travolto e Ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava con il figlio di 6 anni : Un papà di soli 34 anni è stato travolto e ucciso da un'auto pirata mentre passeggiava tenendo per mano il figlio di sei anni. La tragedia è avvenuta ieri sera in via...

Bimbo di 9 anni viene travolto e Ucciso da un'auto nel maceratese : Il piccolo è sfuggito al controllo della madre, ha attraversato a un incrocio e poi è stato investito. La vettura era guidata da un anziano. Ha perso la vita a soli 9 anni in un incidente stradale a San Ginesio, in provincia di Macerata. Il bambino è stato travolto da un’auto guidata da un anziano. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sceso dalla macchina sfuggendo così al controllo di sua madre. Ha attraversato a un ...

Bimbo di nove anni travolto e Ucciso da un'auto guidata da un anziano : È successo in provincia di Macerata, dove il piccolo, residente in Inghilterra con la madre e la sorella, si trovava per...

Macerata - bimbo di nove anni travolto ed Ucciso da un'auto guidata da un anziano : I componenti della famiglia erano tornati dall’Inghilterra, dove vivono, per trascorrere qualche giorno di vacanza nel loro paese d’origine, San Ginesio, in provincia di Macerata. Ma un grave lutto, tanto improvviso quanto inaspettato, ha segnato per sempre le loro vite: nel pomeriggio di martedì 13 agosto un bimbo di nove anni è morto, investito da un’automobile, sulla strada provinciale 78, nei pressi dell’incrocio situato tra le frazioni di ...

Bimbo di 8 anni travolto e Ucciso da un’auto - il corpicino trascinato per metri : Un bambino di nove anni è stato travolto da una Fiat Tipo guidata da un anziano e, a seguito dell'investimento, ha perso la vita. A nulla sono valsi gli immediati soccorsi dei sanitari del 118, che hanno tentato le disperate manovre di rianimazione. Un bambino di 9 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Passo San Ginesio (Macerata). Stava passeggiando per strada, per un attimo è sfuggito al controllo della madre ed è stato investito da ...

Macerata - bambino di 9 anni travolto e Ucciso da un'auto davanti alla madre. «È stato trascinato per diversi metri» : Un bambino di 9 anni è morto nel pomeriggio di oggi a Passo San Ginesio (Macerata). Stava passeggiando per strada, per un attimo è sfuggito al controllo della madre ed è stato...

Macerata - bambino di 9 anni travolto e Ucciso da un’auto : il corpo trascinato per metri : Tragico incidente a Passo San Ginesio, nella provincia di Macerata. Un bambino di nove anni che si trovava nel piccolo centro marchigiano per le vacanze stava passeggiando quando improvvisamente è sfuggito al controllo della madre ed è stato investito da un'auto. L’automobilista non si è accorto subito dell’impatto.

Pirati della strada - ciclista travolto e Ucciso a Cervia : la vittima aveva 25 anni : Ha travolto e ucciso un ciclista di 25 anni a Cervia (Ravenna) e poi è scappato. A centrarlo sarebbe stata un’utilitaria che avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici si fosse incastrata sotto al mezzo e il cui conducente, dopo diverse centinaia di metri, potrebbe essere sceso per disincastrarla e ripartire. All’alba un passante ha notato la bici e il ragazzo ormai esanime e ha dato l’allarme. I carabinieri stanno lavorando per ...