Tuttosport | Il Napoli non vuole cedere Verdi prima della partita contro la Juve

Tuttosport : Campana soluzione ancora aperta per il Napoli : Il Napoli il suo mercato l’ha fatto e anche se i tifosi sembrano non essersene accorti, anche Acelotti ha promosso a pieni voti gli acquisti di De Laurentiis. Poi è vero che una punta aiuterebbe a finalizzare meglio la mole di gioco prodotta, ma fino ad oggi ogni tentativo è stato vano. Resta però nel cilindro di Giuntoli Leonardo Campana, giovane ma di grandi promesse, che potrebbe concretizzarsi secondo Tuttosport: Il ds Giuntoli ha ...

Tuttosport : Napoli-Icardi - intesa sui diritti d’immagine - saranno condivisi : Tempo scaduto, questo avrebbe detto Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Il presidente del Napoli non ha altro tempo da perdere e concede questo ultimo week end di riflessione a Mauro prima di virare verso un altro attaccante. Un altro weekend per riflettere, l’ultimo, e poi da lunedì prendere o lasciare. E’ il messaggio, garbato, ma deciso, che De Laurentiis ha lanciato a Wanda Nara nel corso del ...

Tuttosport : Il Napoli valuta troppo alta la richiesta per Campana : Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, neanche Campana dovrebbe arrivare al Napoli. Il quotidiano sportivo sottolinea che il club azzurro avrebbe reputato troppo alta la richiesta del Barcellona SC Il Napoli ha fatto un sondaggio per il ragazzo, centravanti di 1 metro e 87 che ha ben figurato ai mondiali under 20. Costa 5 milioni di euro più un 25% sulla futura rivendita. Ritenuti troppi, per ora, dal Napoli. Sarebbero tutte ferme ...

Tuttosport : Il Napoli dice no ai 55 milioni dell’Atletico per Allan : Il Napoli resta fermo sulle sue posizioni e non vende. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, De Laurentiis non si lascia sedurre dalle offerte golose che arrivano per i suoi big, avrebbe infatti rifiutato un’offerta di 55 milioni dall’Atletico Madrid per Allan L’elemento della continuità e quello su cui De Laurentiis ha costruito negli ultimi anni una squadra in grado di competere per lo scudetto. Anche quest’anno, dei big ...

Tuttosport : Per Lozano funziona la strategia attendista del Napoli : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli ha Lozano in pugno. Merito del modo in cui il club ha condotto la trattativa. La strategia attendista del club ha funzionato e il messicano sarebbe a un passo dal Napoli. Oggi non giocherà con il Psv (e ormai non è una novità). Attenderà domani, perché, scrive il quotidiano, ci saranno ulteriori aggiornamenti. Il club di De Laurentiis ha avuto pazienza nel condurre la trattativa con il calciatore e con ...

Tuttosport : la chiusura del mercato inglese gioca a favore del Napoli per James : Oggi pomeriggio chiude il mercato inglese. Per Tuttosport questo potrebbe andare a vantaggio del Napoli per chiudere la trattativa per James Rodriguez. Il Real Madrid continua a voler cedere il colombiano a titolo definitivo, ma, scrive il quotidiano, da domani la posizione del club spagnolo sarà più debole ancora. “Se non dovessero arrivare altre offerte per il trequartista, non convocato da Zidane per l’amichevole di ieri contro il ...

Tuttosport : La famiglia di Lozano in arrivo dal Messico per accompagnarlo nell’avventura a Napoli : Parte il tormentone familiare anche per Hirving Lozano. Per ogni nome di mercato non ci si può esimere dalla ricerca spasmodica di tracce che portino verso la direzione della chiusura, e così è anche per il messicano del PSV. Secondo quanto riporta Tuttosport parte della famiglia è in arrivo dal Messico proprio per accompagnarlo nella sua nuova avventura al Napoli Lozano nel frattempo è giá finito sul presepe. Gli hanno mostrato le foto e ne ...

Tuttosport : Il Napoli riduce le pretese su Verdi ma manca l’accordo con il Torino : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli avrebbe ridotto le sue richieste per cedere Simone Verdi al Torin. Il club di De Laurentiis era partito da 28 milioni più una percentuale su un’eventuale rivendita. Poi era sceso a 25 più il 30% su un’eventuale cessione a un club terzo. Ora si sarebbe attestato sui 22 milioni, per andare incontro al club piemontese. L’accordo, tuttavia, ancora non c’è. In particolare sulla formula del ...

Tuttosport – Napoli - è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità : azzurri in vantaggio per 2 motivi : Napoli, è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità: le ultimo di Tuttosport Tuttosport – Napoli, è caccia al terzetto noto ma Lukaku è una possibilità: azzurri in vantaggio per 2 motivi. Il quotidiano piemontese fa un’ analisi sugli obiettivi di calciomercato del Napoli, fermo restando il terzetto Icardi, Lozano, James Rodriguez in cima alla lista del club partenopeo. “”Stiamo valutando anche altri”, ha ...

Icardi-Napoli - pronta offerta monstre - Tuttosport : proposto maxi ingaggio pur di fargli rinunciare ai diritti di immagine : Icardi-Napoli, pronta offerta monstre Icardi-Napoli, pronta offerta monstre, Tuttosport: proposto maxi ingaggio pur di fargli rinunciare ai diritti di immagine. Sfumato definitivamente Nicolas Pépé il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si prepara per l’ affondo decisivo per regalare al tecnico Carlo Ancelotti l’ attaccante argentino dell’ Inter Mauro Icardi. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport, sottolineando le ...

Tuttosport : Il Napoli offre a Icardi 10 milioni di euro netti a stagione : Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli starebbe pensando ad una mega offerta per convincere Mauro Icardi a scegliere di trasferirsi nel club azzurro. Si parla di 10 milioni di euro netti a stagione, inclusi i diritti di immagine. Secondo il quotidiano l’accordo con il giocatore è quasi raggiunto. Manca ancora quello con l’Inter. Il club nerazzurro continua a chiedere 80 milioni per l’argentino mentre il Napoli non è ...

Tuttosport – James ha detto no al Napoli - teme che De Laurentiis non confermi Ancelotti : Ancora in stallo l’operazione James Rodriguez. Dalla Spagna non arrivano segnali in nessuna direzione per l’attaccante colombiano che è in bilico tra la permanenza e la cessione. Ma l’edizione odierna di Tuttosport riporta un particolare mai uscito e che farebbe cambiare le carte in tavola per il Napoli che invece pensa di avere in tasca l’ok di James e che il suo unico ostacolo sia il Real Madrid Il colombiano avrebbe ...

Tuttosport – Icardi? Il Napoli ha l’offerta pronta e resta solo da capire quando sferrare l’attacco finale : Secondo TuttoSport, Mauro Icardi è ancora una pista calda per il Napoli Stando al quotidiano piemontese, il Napoli non avrebbe abbandonato il sogno Maurito Icardi. I contatti telefonici fra il ds Giuntoli e Wanda Nara, moglie-manager del calciatore, sarebbero frequenti nell’utimo periodo. A fare queste rivelazioni è Raffaele Auriemma che, attraverso le pagine di TuttoSport, spiega come l’attaccante argentino vorrebbe restare ...

Tuttosport – Il Napoli non dimentica Lozano : Il Napoli si è messo al sicuro, ha concluso gli affari che riteneva importanti e adesso può permettersi di attendere, come un pescatore che ha lanciato le sue esche e aspetta che qualcosa abbocchi. Così descrive la situazione del club di De Laurentiis Tuttosport. Ci sono ancora diversi pesci nelle mire James Rodriguez, Icardi, Lozano e Pépé (non ancora definitivamente chiuso) I soldi ci sono e adesso il Napoli deve solo decidere come vuole ...