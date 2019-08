Tutte le date del calendario di MotoGp 2020 | dalla nuova gara in Finlandia alle ultime

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) I team dihanno ricevuto la prima bozza delche verrà presto pubblicato: arriva latappa in, la corsa in Thailandia cambia data La lotta per il campionato 2019 entra nel vivo, ma i team dipossono già dare il primo sguardo a quel che sarà ildella classe regina delle due ruote. Le scuderie hanno ricevuto la prima bozza deldiche presto verrà pubblicato in via ufficiale. Il campionato inizierà nel weekend del 7-8 marzo, con il Gp del Qatar, al quale farà seguito l’appuntamento di Buriram domenica 22 marzo che cambia diametralmente posto inpassandopenultima alla seconda posizione. Appena 10 giorni dopo si volerà in Texas, ad Austin, per il Gp degli USA calendarizzato il 5 aprile. Il 19 aprile tappa a Termas de Rio Hondo per il Gp di Argentina che, rispetto alla passata stagione, farà ...

crocerossa : Save The Date - Il prossimo 6 settembre a #Napoli al via il Convegno Nazionale della #CroceRossa su donazione del s… - renickssance : io non ho memoria non le posso imparare le cose io vi giuro che 600 pagine non posso ricordarmele con tutte le date porca eva - saretta80075281 : Ho letto la cosa più agghiacciante di tutte... sono già uscite (ancora da confermare ma il trauma che ho appena avu… -