TS – Juventus | Ramsey salterà anche il Napoli

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 26 agosto 2019)la gara contro il. Lapotrà schierarlo dopo la sosta L’edizione odierna di Tuttosport, riporta chesarà a disposizione delladopo la sosta. La Juve non ha potuto schierarlo all’esordio contro il Parma e non lo avrà a disposizione necontro il. Secondo il quotidiano, il gallese tornerà a disposizione dopo la sosta, quindi, per la gara del 15 settembre contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: CdS – Ecco perchè Verdi non è andato al Torino CHAMPIONS LEAGUE, ecco il pallone della fase a gironi FOTO Champions League, la guida completa pubblicata dalla Uefa. Date, sorteggi e orari La BBC elogia lo spirito combattivo di Sinisa Mihajlovic e cita ilMalcuit in partenza – Cambiano le gerarchie sulla fascia destra VIDEO – ...

juventusfc : ?? L'allenamento di Aaron Ramsey con una telecamera speciale ?? La Ramsey Cam ?? - forumJuventus : Giggs: 'Juventus club fantastico, Ramsey si inserirà perfettamente: è un giocatore unico' ??? - romeoagresti : #Juventus: #Rugani non convocato per questioni legate al mercato, #Ramsey in quanto indietro di condizione. ??… -