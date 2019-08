Trump | “Prossimo G7 a Miami”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) (AdnKronos) – Il prossimo summit del G7, sotto presidenza americana, “probabilmente” si terrà a Miami, lo ha annunciato Donalda Biarritz. Alla domanda se il summit dei potenti 2020 potrebbe tenersi nel suo Doral Resort,ha ammesso che in effetti è una sede che potrebbe essere presa in considerazione. “Amano la location dell’hotel”, che è molto vicino all’aeroporto, “non abbiamo trovato nulla di così vicino, veramente ci si può arrivare in una manciata di minuti quando si atterra”. Poi, ai giornalisti che gli chiedevano se al prossimo summit ci sarà “” come quella di ieri a Biarritz, con l’arrivo del ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, ha assicurato: “Nessuna sorpresa”.L'articolo: “Prossimo G7 a Miami” CalcioWeb.

