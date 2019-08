Trump | Fermiamo gli Uragani con le Bombe Atomiche

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 26 agosto 2019) Stando a quanto riporta il sito americano Axios, il presidente americano Donald, durante un incontro con i principali funzionari della sicurezza nazionale, ha affermato quanto segue: Glicominciano a formarsi al largo delle coste africane. Mentre si muovono attraverso l’Atlantico, lanciamo una bomba atomica dentro l’occhio dei cicloni e distruggiamoli prima che tocchino terra. Perché non possiamo farlo? Immagine d’archivio Leggendo la notizia, ci siamo messi a ridere, inutile dire che questa non è una buona idea, anche perché non funzionerebbe! Un idea simile era già venuta fuori negli anni 50. In un discorso tenuto al National Press Club l’11 ottobre 1961, Francis W. Riechelderfer, capo dell’Ufficio meteorologico degli Stati Uniti, dichiarò di poter “immaginare la possibilità di far esplodere una bomba nucleare su un ...

ReteMeteoAmator : ??????? No Maria, io Esco!! citando Tina Cipollari Trump: << Gli uragani cominciano a formarsi al largo delle coste a… - Barbarilli : RT @minomazz: Saturday Trump Live: Bombe nucleari sugli uragani, così li fermiamo (e in cambio facciamo una bella doccia di radiazioni). Il… - minomazz : Saturday Trump Live: Bombe nucleari sugli uragani, così li fermiamo (e in cambio facciamo una bella doccia di radia… -