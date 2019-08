Tragedia in un cantiere delle ricostruzione | giovane muore schiacciato da un rimorchio

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 26 agosto 2019) L'Aquila - Tragico incidente sul lavoro stamani in undel comune aquilano di Barete: undi 33 anni, Alessandro Pacifici, ha peso la vita, stando alle prime informazioni, rimanendodal mezzo con il quale stava operando. La dinamica è comunque in corso di accertamento essendo molti i punti da chiarire. Sul grave fatto stanno indagando i carabinieri che stanno lavorando sotto il coordinamento della procura della repubblica che ha aperto una inchiesta disponendo l'autopsia affidata all'anatomopatologo Giuseppe Calvisi. Ilè il figlio del titolare dell'impresa che stava effettuando l'intervento legato allapost terremoto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e personale del 118. leggi tutto

GioPizzocchia : Le brutte notizie che non vorremmo mai leggere, mai accadute: Ancora morte sul lavoro. Cosa si fa per la sicurezza!? - abruzzoweb : TRAGEDIA A BARETE: GIOVANE MUORE DOPO INCIDENTE IN UN CANTIERE, DINAMICA DA ACCERTARE - abruzzoweb : TRAGEDIA A BARETE: NON CE L'HA FATTA IL 28ENNE VITTIMA DI UN GRAVE INCIDENTE IN UN CANTIERE -