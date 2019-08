Traffico Roma del 26-08-2019 ore 18 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA-APPIA IN CITTà IL Traffico è REGOLARE . DA STASERA A MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI è PREVISTA LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE DA OGGI A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 17 : 00 : SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE RISOLTO CON CODE IN SMALTIMENTO TRA RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI FAGGI ED ALTRO INCIDENTE SU VIA APPIA ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. Traffico RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA ROTATORIA PER VIA MADRID. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST PER LAVORI VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E VIALE ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 16 : 30 : SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE RISOLTO CON CODE IN SMALTIMENTO TRA RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI FAGGI ED ALTRO INCIDENTE SU VIA APPIA ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. Traffico RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA ROTATORIA PER VIA MADRID. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST PER LAVORI VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E VIALE ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 15 : 30 : SULLA STATALE 148 PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI FAGGI. Traffico RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA ROTATORIA PER VIA MADRID. CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 14 : 30 : SULLA STATALE 148 PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI UNO SU VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, ED UNO ANCORA IN VIA VINCENZO BONIFATI ALTEZZA CENTRO COMMERCIALE Roma EST. CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 13 : 30 : NEI DINTORNI DELLA CAPITALE, ESATTAMENTE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA TOR DE CENCI A VIA DI DECIMA VERSO FUORI Roma. CODE ANCHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI UNO SU VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, ED UNO ANCORA IN VIA DI ROR PIGNATTARA NEI PRESSI DI VIA GALEAZZO ALESSI. AL VIA DA OGGI LE CONSUTE ATTIVAZIONI DELLE ZTL DEL TRIDENTE. ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 12 : 30 : IN VIA DI TOR PAGNOTTA, PER INCIDENTE RALLENTAMENTI ALTEZZA VIA CASILINA. INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA ALTEZZA TOR DE’ CENCI VERSO Roma. LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 11 : 30 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. RICORDIAMO CHE VIA DI TORRE ROSSA È CHIUSA AL Traffico A OPARTIRE DAL BIVIO CON VIA AURELIA ANTICA, IN DIREZIONE DI PIAZZA DI VILLA CARPEGNA. DA OGGI, ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 10 : 30 : NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI. NEL QUADRANTE NORD LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALLO STADIO OLIMPICO. DEVIAZIONI POSSIBILI IN VIA PIEVE DI CADORE, IN VIA CORTINA D’AMPEZZO O IN VIA DELLA CAMILLUCCIA. DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 10 : 00 : TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA; LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA INFATTI IMPEDIMENTI DI RILIEVO. NESSUNA SEGNALAZIONE QUINDI SUL RACCORDO ANULARE E SULLE ALTRE AUTOSTRADE NÉ SULLE CONSOLARI. DA OGGI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, TORNA ATTIVA CON I CONSUETI ORARI LA ZTL DEL TRIDENTE. RICORDIAMO CHE DAL LUNEDÌ AL SABATO, SONO SEMPRE ATTIVE, CON I SOLITI ORARI, ANCHE LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRASTEVERE. RICORDIAMO CHE LA ...

Traffico Roma del 26-08-2019 ore 09 : 00 : RESTA SCORREVOLE IL Traffico QUESTA MATTINA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SU TUTTE LE CONSOLARI STESSA SITUAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO E LUNGO LA TANGENZIALE EST. PER ORA SPOSTAMENTI SCARSI ANCHE IN CITTÀ IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE IN ORARIO 22-06 LAVORI DI PULIZIA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA, CHIUSO DA VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE VIA LAURENTINA E DA VIA LAURENTINA IN DIREZIONE FIUMICINO PREVISTE DEVIAZIONI PER LE ...