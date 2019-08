Torino | Urbano Cairo | Nkoulou rimane con noi | ma prima deve chiedere scusa Con la

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Nicolas, difensore del, dopo il disastro in Europa Leauge, nelladi campionato di ieri - 25 agosto - contro il Sassuolo, è rimasto in tribuna. La sua assenza in campo è stata giustificata dall'allenatore Mazzarri nel dopo-partita: "Mi ha chiesto di non essere convocato, mi ha de

AlessiaNovelli2 : +++ COMUNICATO #ASROMA: “In merito alle dichiarazioni del presidente del #Torino Urbano #Cairo, riportate da alcuni… - Robertoro80 : RT @MatteoPedrosi: Nota #Roma: “In merito alle dichiarazioni del presidente del @TorinoFC_1906 Urbano #Cairo, riportate da alcuni organi di… -