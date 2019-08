Torino | marocchino rapina anziano | arrestato grazie ai passanti

Torino - arrestato sul bus molestatore seriale : è un 67enne marocchino : Federico Garau Subito dopo essere salito a bordo del mezzo, il nordafricano si è avvicinato ad una giovane donna per palpeggiarla con insistenza. Provvidenziale la presenza di alcuni agenti della municipale in borghese, che hanno provveduto all'arresto Terribile esperienza per una giovane a bordo di un autobus di Torino, avvicinata e pesantemente molestata da un cittadino straniero che ha approfittato della situazione per allungare ...