The Affair 5 riparte senza Joshua Jackson? L’ultima stagione debutta negli Usa e

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Non c'è una data ufficiale per la messa in onda italiana ma i fan saranno lieti di sapere che The5 è ripartitaUsa e ha stravolto le carte in tavola, ancora una volta. La serie è tornata su Showtime per la sua quinta e ultimache ha riservato già le prime novità ai suoi fan visto che hanno dovuto rinunciare alla storia raccontata da quattro punti di vista diversi, i suoi quattro personaggi storici, Noah ed Helen Solloway e Alison e Cole Lockhart.Mentre i primi due sono ancora in ballo e pronti a condividere la loro storia con altri personaggi (a cominciare da Janelle, l'amante di Noah, e finendo a Whitney), per gli altri due, invece, il capitolo sembra ormai chiuso per sempre.L'uscita di scena di Ruth Wilson e della sua travagliata Alison è ormai acqua passata e adesso i fan dovranno fare i conti anche con l'addio di Cole, avvistato l'ultima volta ...

AriAround : @AgataFijalkow @SoftballMamma65 @pau1ke11y @jolberding01 @JoyceWhiteVance @K_JeanPierre @davidgura @goldengateblond… - G_Bru_ : Assistido S04E03 de Blindspot - The Quantico Affair - Giu_Fabiana : RT @faber_samir: @Dida_ti Buongiorno Dida carissima ?????????????? In “Lezioni di piano” donne eccezionali -J. Campion, H. Hunter e la bimba A.… -