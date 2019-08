Terremoto tra Marche e Umbria | scossa nei pressi di Norcia DATI E INFO

Toscana : lieve scossa di Terremoto avvertita tra Empoli e Firenze [dati INGV] : Una scossa di terremoto di lieve entità è stata registrata e avvertita nel cuore della Toscana, precisamente nel fiorentino, oggi 25 agosto 2019 alle 15.23. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto in Italia - paura tra la popolazione dopo la scossa : gente in strada : È stata registrata questa mattina una scossa di Terremoto di magnitudo 2.8. L’epicentro, stando alle prime informazioni in possesso, sarebbe al largo della costa romagnola, in uno spazio compreso tra le città di Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena. La terra ha tremato questa mattina, con un sisma segnalato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia precisamente alle 10:51, con una profondità di 30 chilometri e l’epicentro in mare. Per essere ...

Terremoto Centro Italia tre anni dopo - cosa è cambiato? “Raccontate la nostra disperazione e le nostre urla di dolore” : Ventiquattro agosto 201, ore 3.36: la terra trema. urla, crolli, disperazione. Si è svegliato così il Centro Italia all’alba di tre anni fa, quando un violento Terremoto ha causato morti e distruzione, segnando per sempre dei territori secolari come quelli di Amatrice, Accumoli, Norcia, e sopratutto le loro popolazioni. Attimi disperati, impossibili da dimenticare per chi c’era: il terrore di sentirsi mancare la terra sotto i piedi, ...

Tre anni dal terribile Terremoto di Amatrice : il racconto di quella notte e gli eventi sismici che portarono in pochi mesi alla tragedia di Rigopiano : Sono stati quasi trecento i morti. Trecento persone che, al caldo dei loro letti, cullati dal tepore estivo, dormivano sicuri nelle proprie abitazioni. Accadeva esattamente tre anni fa, ad Amatrice, dove alle 3:36 di notte del 24 agosto 2016, la terra ha tremato ad Amatrice e non solo, con una scossa di terremoto di magnitudo 6.0 registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato ...

Calabria : sequenza di scosse di Terremoto tra Crotone e Ciro' Marina : sequenza SISMICA VICINO Crotone | Una serie di scosse di terremoto è in atto nel mar Ionio occidentale, poco a largo del litorale calabrese in corrispondenza di Crotone. Sono ben quattro le scosse...

Sciame sismico tra Romagna e Toscana : decine di scosse di Terremoto “in un’area ad alta pericolosità sismica” [DATI e MAPPE] : Quasi 40 le scosse di terremoto registrate da ieri nella zona della provincia di Forlì–Cesena, tra Premilcuore e Santa Sofia, di cui solo 4 con una magnitudo maggiore a 2: lo rende noto Maurizio Pignone, dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’INGV. Le scosse più forti si sono registrate ieri alle 18:52 (magnitudo 3.7) e oggi alle 00:01 (magnitudo 3.6). “Questi fenomeni possono essere definiti superficiali, con una ...

Terremoto in Italia - la scossa avvertita in molte zone : gente in strada : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.5 al largo delle Isole Eolie, in Sicilia, è stata registrata intorno a mezzanotte, e precisamente alle 23.35 di ieri sera. La scossa è stata avvertita distintamente con più di qualche persona scesa in strada per lo spavento. La situazione non ha provocato danni, almeno a una prima analisi ed è subito tornata alla normalità. Secondo i rilevamenti dell’Ingv – Istituto nazionale di geofisica e ...

Terremoto - sciame sismico tra Toscana e Romagna : numerose scosse con epicentro tra Premilcuore e Santa Sofia [DATI e MAPPE] : Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 00:01 in Romagna, in provincia di Forlì–Cesena, non lontano dal confine con la Toscana (mappe nella gallery a corredo dell’articolo). Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 7 km sudest dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo ...

Romagna : scossa di Terremoto in Appennino avvertita tra Cesena e Forli' : terremoto SULL'Appennino ROMAGNOLO, 17 AGOSTO 2019 | Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 17 agosto 2019, esattamente alle 18.52, sull'Appennino settentrionale, in...

Terremoto : scossa nella notte tra Perugia e Terni [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata nella notte tra Perugia e Terni. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 03:43. L’epicentro è stato localizzato ad Acquasparta, in provincia di Terni, mentre l’ipocentro a soli 8.5 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa nella notte tra Perugia e Terni [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

