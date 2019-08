Terremoto nelle Marche | scossa nei pressi di Norcia DATI E INFO

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Unadidi magnitudo 2.8 si è verificata pochi minuti fa neidi, a Montegallo, tra le province di Perugia e di Ascoli Piceno. Per ora non sono stati registrati danni a cose o persone.INGV: Undi magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella zona: 8 km W Montegallo (AP), il 26-08-2019, ore 09:23:37 (UTC +02:00) ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.84, 13.23 ad una profondità di 11 km. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. L'articoloneidiMeteo Web.

