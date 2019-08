Tennis | Donna Vekic e la fine della relazione con Wawrinka | “si guarda avanti | i ragazzi

Fonte : sportfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Lata croata ha confermato lacon, svelando di ricevere molte attenzioni dal sesso maschile Latrae Stanè ormai terminata, i dueti si sono lasciati dopo diversi anni, preferendo compiere scelte personali diverse. AFP/LaPresse Un rapporto ormai ossidatosi, la cuiha comunque fatto rumore all’interno del circuito, considerando la lunga durata di questa storia d’amore. La giovane croata ha confermato tutto alla rivista Gloria, sottolineando di ricevere già molte attenzioni dal sesso maschile: “è andata così, adesso si. Come va? Ici provano sempre con me, ma questo non mi crea problemi. Se qualcuno non mi interessa, lo liquido velocemente. Per quanto rila prima mossa, non c’è nulla di male se la fanno le donne. Se prendono l’iniziativa. Mi ...

