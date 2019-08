Temporali in agguato per Mercoledì

Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il temporaneo aumento dell’alta pressione previsto per domani Martedì durerà poco. Una blanda depressione infatti avanzerà da ovest verso la nostra penisola durante-Giovedì. Nella giornata dile aree piu’ interessate da rovesci osaranno la Sardegna, Alpi-prealpi ed aree appenniniche con sconfinamenti sulle pianure dell’alto tirreno. Giovedì invece l’instabilità raggiungerà il centro-sud specie le aree interne ed ancora le aree alpine e prealpine. Temperature che si manterranno nella norma o poco sopra con clima caldo ed afoso ma senza eccessi. Ancora presto per capire come evolverà il tempo per il prossimo weekend ma viene ancora vista dell’instabilità pomeridiana verso le aree interne. Non viene vista dai modelli per ora una fine decisa della stagione estiva. L'articoloinper...

