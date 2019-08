Tangenti Milano | da Nino Caianiello “prime ammissioni” Ex ras di FI parla di soldi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2019) Due mesi fa negava su tutta la linea poi da, ex responsabile di Forza Italia a Varese arrestato lo scorso 7 maggio, sono arrivate parziali ammissioni diincassati, senza mai confermare, comunque, che si trattasse di. Così è mutata nei giorni scorsi la linea difensiva del presunto “burattinaio” nell’inchiesta della Dda milanese su un giro di mazzette, nomine e appalti pilotati e finanziamenti illeciti che ha portato a 43 misure cautelari, tra cui quelle per gli esponenti di FI Pietro Tatarella (ai domiciliari per decisione del Riesame) e Fabio Altitonante (già tornato libero per scadenza termini). In particolare, in un interrogatorio del 6 agostoha spiegato di aver ricevutodall’ex segretario di FI a Gallarate (Varese) Alberto Bilardo, che ha già collaborato con i pm in centinaia di pagine di verbali, nell’ambito di una ...

