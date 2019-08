SportMediaset | Juve | Sarri avrebbe bocciato Dybala | rimarrebbe solo scambio con Icardi

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Lantus ammirata a Parma ha disputato, a detta di molti addetti ai lavori, un ottimo primo tempo mentre nel secondo tempo vi è stato un evidente calo fisico dovuto anche al caldo. A tenere banco sono state le scelte di Maurizio, che ha confermato tutti i giocatori della scorsa stagione, con la sola eccezione di Higuain, l'anno scorso in prestito al Chelsea. Panchina quindi per i nuovi arrivati De Ligt, Demiral, Rabiot e Buffon (Ramsey invece non è stato convocato perché sta recuperando dall'infortunio avuto alla fine della scorsa stagione) così come per: secondo il noto sito sportivo, la scelta del tecnico toscano rappresenterebbe una vera e propria bocciatura per il 10 bianconero. Segno evidente chenon lo vede come la punta ideale del suo 4-3-3 e che quindi la posizione dell'argentino allantus resterebbe sempre in discussione. Con il Paris ...

