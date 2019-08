“Sponz Fest” e “La Luna E I Calanchi” | due eventi che hanno reso due paesi dormienti

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Sono reduce da una settimana di musica e poesia vissuta tra lo Sponz Fest, il festival itinerante ideato e diretto da Vinicio Capossela, che si svolge in Irpinia e LaE I Calanchi, la manifestazione ideata da Franco Arminio che si è svolta ad Aliano, in provincia di Matera. Lo Sponz Fest, alla sua settima edizione, ha coinvolto diversidell’alta Irpinia e molti artisti per una festa aperta a tutti nel nome di un ciclo antropologico intitolato quest’anno “Sottaterra”, luogo da cui nascono i germogli di una nuova vita, e in cui è custodita la nostra memoria con le nostre radici. Il tema ha fatto da sfondo a dibattiti, a riti collettivi, a incontri e concerti in una cornice paesaggistica suggestiva e poetica. Lae i Calanchi di Franco Arminio, il poeta “paesologo”, giunto alla sua ottava edizione, si è svolto invece ad Aliano, un piccolo centro al sud della ...

