Spagna | aereo militare precipita in mare Morto il pilota della pattuglia acrobatica

Spagna : scontro aereo-elicottero - 7 morti : 3.19 Sono tutti morti i passeggeri di un elicottero e un piccolo aereo che si sono scontrati in volo a Maiorca, in Spagna. Sette le vittime, tra cui anche un italiano, Cedric Leoni,pilota dell' elicottero dove viaggiava anche una famiglia tedesca, una coppia e due figli minori. Le altre due vittime sono spagnoli che viaggiavano sull'ultraleggero. Il pilota italiano lascia la moglie e un figlio. Non sono ancora stati ancora chiariti i motivi ...

Incidente aereo in Spagna : anche un italiano tra le vittime - era il pilota del velivolo : L’italiano morto nell’Incidente aereo sull’isola di Maiorca, in Spagna, era il pilota dell’elicottero coinvolto. Nel corso dell’Incidente, avvenuto oggi, il velivolo guidato dall’italiano si è scontrato in volo con un ultraleggero guidato da un valenciano che era con un suo amico. A bordo dell’elicottero viaggiava invece una famiglia tedesca. L'articolo Incidente aereo in Spagna: anche un italiano tra le ...

Open Arms verso la Spagna scortata da navi militari italiane? L’Ong : «In aereo all’Italia costa meno» : L’Ong disponibile al trasferimento dei migranti a Minorca ma non c’è accordo sulle modalità. Alarm Phone: «Temiamo un nuovo naufragio con 100 morti»

Migranti : Open Arms - 'trasferire naufraghi in aereo in Spagna' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - Ok al trasferimento dei Migranti a bordo della Open Arms fino in Spagna ma solo a bordo di un aereo. E' quanto chiede il capo missione di Open Arma Riccardo Gatti che, parlando con i cronisti sul molo di Lampedusa, ha detto: "Per dare dignità ai naufraghi potrebbero tr

Open Arms - l’ong propone di trasferire i migranti in Spagna in aereo : Riccardo Gatti, il presidente di Open Arms, ha proposto una soluzione alternativa per portare i 107 migranti in Spagna: "Per dare dignità ai naufraghi potrebbero trasferirli a Catania e da lì in aereo portarli a Madrid. Affittare un boeing per 200 persone viene 240 euro a passeggero".Continua a leggere