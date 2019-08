Sondaggi | la Lega ha perso 4 punti dal giorno della crisi aperta da Salvini Il M5s in

Sondaggi elettorali : dati politici crisi Governo/ 58% crede in crollo Lega : e FdI.. : Sondaggi politici, intenzioni di voto elettorali post-crisi di Governo: credibilità Salvini crolla per il 58%, intanto altro 'boom' di Giorgia Meloni

Sondaggi elettorali Winpoll : Crollo verticale della Lega (-5 - 2%) : Sondaggi elettorali Winpoll: Crollo verticale della Lega (-5,2%) Sondaggi elettorali Winpoll: Crollo verticale della Lega (-5,2%) In uno degli ultimi Sondaggi di Winpoll per il Sole 24 ore, pubblicato il 25 agosto, si mostrano le intenzioni di voto degli italiani. Il Sondaggio di Winpoll mostra una chiara inversione di tendenza per la Lega, che nel giro di poco meno di un mese perderebbe oltre 5 punti percentuali. Una variazione estremamente ...

Sondaggi politici - calo di consensi per la Lega : scende al 33 - 7% : La crisi di governo aperta lo scorso 8 agosto, che rischia di portare la Lega all'opposizione se invece delle tanto invocate elezioni Pd e M5S dovessero trovare la quadra per un nuovo governo, non è stata priva di conseguenze per Salvini. La sua strategia si è al momento rivelata un boomerang e i suoi elettori presentano il conto. Secondo il Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore il Carroccio, che aveva portato a casa un 34,3% alle europee, lo scorso 30 ...

Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore - Lega di Matteo Salvini crolla al 33 - 7 per cento. Crescono M5s e Pd : La crisi di governo sta facendo malissimo a Matteo Salvini. Secondo un Sondaggio Winpoll-Sole 24 Ore pubblicato sul quotidiano economico la Lega è passata dal 38,9 per cento del 30 luglio al 33,7 perdendo così più di cinque punti. Mentre il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e il Pd di Nicola Zinga

Sondaggi - Lega in calo. Crescono M5s e Pd. Governo giallorosso : lo vuole il 62% degli elettori dem e il 43 dei 5 stelle : La Lega perde consensi nonostante la crisi di Governo voluta dal suo leader Matteo Salvini. Crescono invece il M5s e il Partito democratico. Mentre per quanto riguarda il futuro, il 62 per cento degli elettori del Partito democratico e il 43 di quelli dei 5 stelle sono a favore del Governo giallorosso. Secondo il Sondaggio Winpoll per il Sole 24 Ore, è il Carroccio ha risentire più degli altri partiti della decisione di spaccare l’alleanza ...

Sondaggi elettorali GPF : cala la Lega - su M5S e PD : Sondaggi elettorali GPF: cala la Lega, su M5S e PD La politica, per quest’anno, non è andata in vacanza. La crisi di governo ha “costretto” anche gli istituti demoscopici a mantenere il ritmo di pubblicazione. Uno degli ultimi disponibili è quello di GPF research, commissionato dall’Ansa. Il Sondaggio, con le rilevazioni effettuate tra il 20 e il 21 agosto, vede la discesa della Lega e la salita di PD e Movimento 5 ...