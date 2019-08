Smeriglio | “M5s rinuncia a Conte premier Pd mai ruota di scorta”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 26 agosto 2019) E’ uno scrittore, ma soprattutto è un politico navigato. Massimiliano, esponente del Partito Democratico, ha già alle spalle un paio di legislature nazionali, ex vice presidente della Regione Lazio e dallo scorso maggio è europarlamentare. Ma soprattutto è uno zingarettiano della prima ora, consapevole che questa mediazione giallorossa “non è una passeggiata ma un grande sforzo e una grande responsabilità”.Onorevole, la trattativa Pd-M5s per un eventuale nuovo governo appare in salita.“Continuano ad essere ore faticose, e fa bene il nostro segretario Zingaretti a insistere sulla necessaria discontinuità rispetto al fallimento del governo del ‘cambiamento’ (Lega-M5s, ndr). Un fallimento registrato in questi quattordici mesi di propaganda e capri espiatori. Di certo, c’è un tema molto stringente che riguarda sia la parte programmatica, sia i nomi che dovranno comporre il ...

