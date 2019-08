Sinisa Mihajlovic in panchina nonostante la leucemia | la reazione delle figlie

FOTO Sinisa Mihajlovic - le immagini dell’allenatore del Bologna contro il Verona. Il ritorno dopo le cure : Arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, è forse la notizia più bella della domenica: Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna era presente sulla panchina della squadra felsinea questa sera, in occasione dell’esordio in campionato in casa dell’Hellas Verona. dopo essere stato costretto a dare a distanza indicazioni ai suoi in occasione dell’esordio stagionale in Coppa Italia, comunque vittorioso, oggi il tecnico serbo ha voluto ...

"Sinisa è più combattivo che mai - la formazione la fa lui". Mihajlovic segue l'esordio del Bologna dall'ospedale : “Sinisa Mihajlovic è più combattivo che mai”. Parola di Emilio De Leo, collaboratore del tecnico rossoblù, che questa sera seguirà l’esordio del Bologna in Coppa Italia a Pisa, alle 20.45, via streaming dall’ospedale dove prosegue le cure per la leucemia che l’ha colpito. Lontano eppure presente: “Lo sentiamo sempre. Sulla formazione ci siamo sempre confrontati anche in passato, ora ...

Cesare Cremonini/ Il pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic diventa un inno a Bologna : Cesare Cremonini sui social per commentare il pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca in onore di Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic - il pellegrinaggio dei tifosi : Antonio Socci spiega perché la gente è solidale col mister : La malattia è sempre un brusco risveglio dal sonno delle illusioni mondane in cui tutti viviamo. Ci mette davanti la nostra finitezza di uomini, la miseria della nostra condizione mortale. A volte ci precipita nella disperazione. Ma spesso la nostra gente, ancora intrisa di sensibilità cristiana, in

Il grande cuore dei tifosi : tutti al santuario di San Luca per Sinisa Mihajlovic : I tifosi del Bologna si stringono, ancora una volta, attorno a Sinisa Mihajlovic, che si sta sottoponendo al trattamento chemioterapico per curare la leucemia. Nella mattinata di domenica centinaia di sostenitori rossoblù hanno dato vita a un pellegrinaggio al santuario della Madonna di San Luca come riferisce Il Resto del Carlino. Qui molti supporter felsinei hanno partecipato alla Messa celebrata da Don Vittorio Fortini. Presente anche Arianna ...

Viktorija Mihajlovic su papà Sinisa malato/ "Sorrido e mi criticate - ma devo reagire" : Viktorija Mihajlovic su papà Sinisa malato, duro sfogo, e una grande lezione, su Instagram: "Sorrido e mi criticate, ma devo reagire".

Bologna - iniziato il ciclo di chemioterapia per Sinisa Mihajlovic : la nota del club rossoblù : La società emiliana ha fatto sapere come l’allenatore serbo abbia iniziato il ciclo chemioterapico presso l’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola Sinisa Mihajlovic ha iniziato la sua battaglia contro la leucemia, oggi l’allenatore serbo ha cominciato il ciclo chemioterapico presso l’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola. A renderlo noto è il Bologna con un comunicato apparso sul proprio sito: ...

''Sinisa - ho 14 anni e la leucemia. Vinciamo la battaglia insieme'' : l'appello di Nicolò a Mihajlovic : Il giovane, grande appassionato di calcio, ha voluto dedicare un video all'allenatore del Bologna, che di recente ha...

Leucemia - Melania Rizzoli sul caso Sinisa Mihajlovic : "Perché si può salvare. I sintomi e la cura" : Dopo una fuga di notizie che aveva allarmato il calcio italiano, Sinisa Mihajlovic ha convocato una conferenza stampa per annunciare la sua Leucemia, aggiungendo: «Sembra un incubo ma è la realtà. Non ho paura, io vincerò e diventerò un uomo migliore e più maturo. Nella vita nessuno mi ha regalato n

Sinisa Mihajlovic anticipa le cure - lo aveva annunciato in conferenza : Sinisa Mihajlovic ha iniziato il suo percorso di terapie. Con un comunicato, il Bologna ha fatto sapere che già da oggi il serbo sarà in Ospedale per iniziare la sua personale battaglia contro la leucemia. Lo aveva annunciato sabato in conferenza stampa: “Non vedo l’ora di entrare in ospedale. Prima comincio le cure, prima finisco”. Sinisa Mihajlovic d’accordo con lo staff medico del Bologna e del reparto di ematologia dell’Istituto ...

Si - hai fatto schifo! Sonia Bruganelli sulla leucemia Sinisa Mihajlovic : Il tecnico del Bologna ha voluto ringraziare l’enorme affetto e sostegno arrivato dal mondo del calcio... dai messaggi dei tifosi durante le prime amichevoli estive ai tanti post sui social, il sostengo per Mihajlovic è stato trasversale, e non ha conosciuto distinzione di tifo o bandiera. Sinisa ha voluto così ringraziare tutti, un messaggio riportato anche dalle sue figlie sui rispettivi account social.\\ “Ci sono momenti nella vita in cui ti ...