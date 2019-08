Sicilia | 42 ordigni esplosivi neutralizzati dai palombari della Marina Militare FOTO e

La Marina Militare neutralizza 48 pericolosi ordigni esplosivi nelle acque della Sicilia [GALLERY] : Dal 15 al 28 luglio 2019 i Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto numerose operazioni subacquee nelle acque della Sicilia che hanno permesso neutralizzare 48 pericolosi ordigni esplosivi e 1.050 munizioni per armi da reparto. Gli interventi d’urgenza sono stati disposti ...

Marina Militare - palombari del Comsubin neutralizzano altri 50 ordigni esplosivi nelle acque di Sardegna - Sicilia e Puglia [FOTO e VIDEO] : Dal 12 al 19 luglio 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso i Nuclei SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, La Maddalena e Taranto hanno concluso diverse operazioni subacquee nelle acque della Sicilia, della Sardegna e della Puglia attraverso le quali sono stati neutralizzati 50 pericolosi ordigni esplosivi. In Sicilia il ...