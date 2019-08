Fonte : attualitavip.myblog

(Di lunedì 26 agosto 2019) Era andata ad unma, nel rinfresco successivo alla cerimonia, aveva alzato un po’ troppo il gomito. Poche ore dopo, una donna di 32 anni si èta in quel di, ma senza la possibilità di fare ritorno immediato a casa e rischiando anche diil lavoro. La surreale storia di Rachael Wynn, una donna di Manchester, è raccontata dal Manchester Evening News. La donna, subito dopo essere tornata a casa dai festeggiamenti del, aveva ricevuto il messaggio di un amico che si trovava ae che stava per festeggiare il compleanno, invitandola a raggiungerlo. Alla fine, la donna, piuttosto, ha prenotato un volo per l’isola delle Baleari, ha raggiunto l’aeroporto in taxi con un’amica e si è imbarcata. Una volta giunta a, la donna, che durante il volo non aveva fatto altro che dormire, si è resa conto di dover essere al ...

Adnkronos : Si ubriaca al battesimo a #Manchester, si sveglia a #Ibiza - zazoomnews : Si ubriaca al battesimo e si ritrova a Ibiza: «Non ricordo nulla e ora rischio di perdere il lavoro» - #ubriaca… - zazoomblog : Si ubriaca al battesimo e si ritrova a Ibiza: «Non ricordo nulla e ora rischio di perdere il lavoro» - #ubriaca… -