Si lavora al Conte bis Ecco chi potrebbe farne parte

Crisi di governo - Conte : “Conta chi lavora nell’interesse del Paese - non il colore politico” : “Conta chi lavora nell’interesse del Paese, non conta il colore politico. Conta chi hai di fronte e vuole lavorare per rappresentare la sua comunità. I sindaci lo hanno fatto e hanno avuto da me la massima considerazione, a prescindere dal colore politico. È il risultato di quattro mesi di lavoro straordinario, non per merito mio, ma che ho coordinato per merito di tutti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Salvini - prima le contestazioni poi il proclama dalla spiaggia pugliese : "Politici alzino il culo - a Ferragosto si lavora" : La lunga giornata dopo la crisi di governo il vicepremier l'ha trascorso in riva al mare, prima Peschici e poi Polignano a Mare. Il lido blindato e pieno di fedelissimi, sul Gargano invece era stato contestato in piazza

Quando Conte minacciava le dimissioni e Salvini diceva : "Non abbiamo mai smesso di lavorare" : Sono passati due mesi da Quando in una solenne conferenza stampa il premier annunciava che non avrebbe vivacchiato...

Giuseppe Conte attacca Salvini : 'Il mio governo ha lavorato - non era in spiaggia' : Che qualcosa non andasse per il verso giusto lo si era capito da diverso tempo, ma l'Esecutivo presieduto dal Premier Giuseppe Conte sembra avere i giorni contati. Ieri il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha riferito che ormai qualcosa si è rotto e che non ci sono più le condizioni per andare avanti: per il leader leghista è ora di dare la parola agli italiani. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la bocciatura della mozione ...

MotoGp – Test Brno - Petrucci contento a fine giornata : “abbiamo modificato il programma lavorando sulla velocità” : Il pilota ternano ha commentato la giornata di Test a Brno, esprimendo le proprie sensazioni sul lavoro svolto Una giornata positiva per la Ducati a Brno, dove si sono tenuti oggi i Test successivi alla gara disputata ieri e vinta da Marc Marquez su Dovizioso e Miller. AFP/LaPresse Danilo Petrucci ha percorso 60 giri, il migliore in 1:56.345, e si è concentrato sulla ricerca di un buon feeling con la sua Desmosedici GP dopo la difficile ...

Un'ora di incontro Di Maio-Salvini Conte : 'lavorare - non chiacchierare' : È durato un’ora circa il colloquio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. I due vicepremier hanno fatto il punto della situazione politica alla luce degli avvenimenti dell’ultima settimana. Il premier Giuseppe Conte lascia... Segui su affaritaliani.it

Manchester United-Inter - Conte non si nasconde : “c’è tanto da migliorare - bisogna lavorare su tutto” : L’allenatore dell’Inter ha commentato la sconfitta subita dai nerazzurri contro il Manchester United nel match di International Champions Cup Soddisfatto ma non troppo Antonio Conte dopo la sconfitta subita dall’Inter contro il Manchester United, match valido per la International Champions Cup. AFP/LaPresse L’allenatore nerazzurro guarda il bicchiere mezzo pieno, ma sottolinea ai microfoni di Inter TV come ci sia ...

Inter - con Conte si lavora duro! Skriniar ammette : “sapevamo cosa ci aspettava. Lotteremo per i primi posti” : Milan Skriniar parla dei metodi di allenamento di Antonio Conte: il difensore slovacco Contento per il ‘duro lavoro’ finalizzato a puntare alle posizioni di vertice della Serie A Ripresa degli allenamenti alquanto dura per l’Inter: con Antonio Conte non si scherza! Si parte subito forte, l’ex CT della Nazionale fa del ‘testa bassa e pedalare’ il suo mantra e chi lo conosce lo sa bene. I giocatori ...

Marco Liorni a TvBlog : "Contento di Reazione a Catena - stiamo lavorando ad alcune novità per Italia sì" (video) : Reazione a Catena, Italia Sì e un auspicio per il futuro: di tutto questo ha parlato Marco Liorni, intervistato ieri da TvBlog in occasione dei palinsesti Rai 2019-20.Marco Liorni benvenuto su TvBlog. Iniziamo con un bilancio della tua esperienza a Reazione a Catena, dopo un mese...prosegui la letturaMarco Liorni a TvBlog: "Contento di Reazione a Catena, stiamo lavorando ad alcune novità per Italia sì" (video) pubblicato su TvBlog.it 10 luglio ...

Fincantieri - l’ad Bono : “I giovani hanno perso voglia di lavorare - si accontentano di fare i rider a 500 euro al mese” : “Nei prossimi due o tre anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Carpentieri, saldatori… Abbiamo lavoro per 10 anni e cresciamo ad un ritmo del 10% ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare. D’altra parte, se uno si accontenta di fare il rider a 500/600 euro… Da noi un lavoratore medio prende 1600 euro: purtroppo mi sembra che abbiamo su questo cambiato cultura”. Sono le frasi ...

Inter - Conte si presenta e avvisa subito la squadra : 'Parlare poco e lavorare tanto' : È arrivato il giorno di Antonio Conte. Alla vigilia dell'inizio del raduno precampionato, l'allenatore pugliese è stato protagonista (insieme a Beppe Marotta) della conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico dell'Inter. L'ex Chelsea e Juventus è apparso motivato e deciso nell'obiettivo di rilanciare le ambizioni della squadra milanese, ormai da troppi anni distante dalla lotta-scudetto e dalle due grandi protagoniste degli ultimi ...