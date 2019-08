Serie C | rinviata Teramo-Sicula Leonzio | tutte le altre modifiche

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Si pensa già alla seconda giornata del campionato diC. La gara, valida per la seconda giornata del girone C dellaC 2019-2020, in programma inizialmente domenica 1° settembre alle 15, è stataa data da destinarsi, la comunicazione è arrivata direttamente dalla Lega Pro. La gara Paganese-Monopoli sarà giocata sabato 31 agosto alle 17.30 e non più, come comunicato in precedenza, alle 20.45. – La gara Pianese-Arezzo, valida per la seconda giornata del girone A dellaC 2019-2020, sarà giocata sabato 31 agosto alle 17, allo stadio “Carlo Zecchini” di Grosseto, e non più, come comunicato in precedenza, alle 20.45.C, è boom di gol: 85 reti in 29 partiteL'articoloC,leCalcioWeb.

