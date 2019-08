Serie C | è boom di gol | 85 reti in 29 partite

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il campionato diC ha preso il via tra mille emozioni, sono arrivati importanti indicazioni dopo la prima giornata, da segnalare i numeri che fanno ben sperare anche per le prossime giornate. Ben 65.000 persone si sono abbonate ma anche il campo ha regalato grande spettacolo, sono state giocate 29in attesa del posticipo di questa sera tra Novara e Juventus, in totale si sono registrate 13 vittorie casalinghe, 5 pareggi e 11 vittorie in trasferta con un totale di 85 gol realizzati. Nel girone A sono 4 le vittorie in casa, 1 pareggio e 4 i colpi esterni per un totale di 27 gol realizzati, nel girone B 5 vittorie davanti al pubblico amico mentre 3 sono le vittorie esterne con 2 pareggi, ben 30 i gol realizzati. Infine nel girone C, i padroni di casa si sono imposti 4 volte: poi 2 pareggi e 4 vittorie in trasferta con 28 gol segnati.L'articoloC, èdi gol: 85 ...

