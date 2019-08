Serie A | partite e risultati della prima giornata

RISULTATI Serie A E CLASSIFICA/ Milan ko - via alle altre partite! Diretta gol live : RISULTATI SERIE A e CLASSIFICA aggiornata: la Diretta gol live score delle partite in programma oggi, si apre la serata mentre il Milan perde a Udine.

Risultati Serie C live - si giocano 10 partite : il programma completo della 1^ giornata dei tre gironi : Risultati Serie C live – Così come A e B, anche la terza Serie nazionale comincia questo weekend. Come sempre molta curiosità intorno ad una categoria che, specie in alcuni raggruppamenti, presenta piazze storiche e vogliose di tornare nel calcio che conta. E’ il caso del girone C e di Bari e Reggina, quest’ultima che ha appena ufficializzato Denis, il quale ‘risponde’ ad Antenucci. Ma anche Catania, ...

Serie A oggi - calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming su SKY e DAZN : il programma completo : Dopo i due anticipi del sabato che hanno ufficialmente dato il via alla stagione, quest’oggi vanno in scena altre sette partite della prima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio maschile. Si comincia alle ore 18.00 con Udinese-Milan, mentre alle ore 20.45 si disputeranno in contemporanea le sfide tra Cagliari e Brescia, Roma e Genoa, Sampdoria e Lazio, Spal e Atalanta, Torino e Sassuolo, Verona e Bologna. Di seguito il calendario ...

Serie A - le partite della prima giornata : Il campionato è iniziato sabato sera con le vittorie negli anticipi di Juventus e Napoli contro Parma e Fiorentina

La Serie A riparte su Sky : 266 partite in esclusiva e 16 big match : Il conto alla rovescia è ormai concluso. Oggi daremo il calcio d’inizio alla Serie A 2019-2020, che vedrà ancora una volta la Juventus, forte degli ultimi otto scudetti consecutivi, partire da favorita. Chi riuscirà a fermare la corsa dei bianconeri o assisteremo all’ennesima conferma? Le emozioni non mancheranno e Sky si prepara a raccontarle a […] L'articolo La Serie A riparte su Sky: 266 partite in esclusiva e 16 big match è ...

