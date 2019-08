Serie A | Lazio | Torino | Atalanta sugli scudi | pari Roma

Risultati Serie A 1ª Giornata – Tris Lazio - pari e spettacolo fra Roma e Genoa : che rimonta dell’Atalanta! : La Lazio liquida 0-3 la Sampdoria, pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Genoa, grande rimonta dell’Atalanta nel segno di Muriel: i Risultati della prima Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Juventus e Napoli negli anticipi del sabato, e la sconfitta del Milan nella trasferta di Udine, la prima Giornata di Serie A prosegue con 6 incontri ricchi di gol e tante emozioni. Di scena le due Romane, capaci di siglare 3 gol a testa che ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Kouamé riprende la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : Muriel ribalta la gara con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ROMA-GENOA 3-3 71′: KOUAME!!!! MATCH PIROTECNICO ALL’OLIMPICO! TUFFO DI TESTA E PARITA’! TORINO-SASSUOLO 2-1 70′: CAPUTO!!! I NEROVERDI ACCORCIANO CON IL TAP-IN VINCENTE! HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-1 70′: fuori Palacio, dentro Mattia Destro. SPAL-ATALANTA 2-3 76′: Muriel!!!!! DOPPIETTA DEL COLOMBIANO!!! GOL PAZZESCO DEL #9 CHE PIAZZA IL DESTRO! HELLAS ...

LIVE Serie A - risultati prima giornata in DIRETTA : Kolarov riporta avanti la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : la Dea accorcia con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CAGLIARI-Brescia 0-1 62′: CASTRO! GOL ANNULLATO! Dopo il gol annullato a Donnarumma, anche il tap-in del Pata è stato annullato. SAMPDORIA-Lazio 0-3 62′: IMMOBILE! DOPPIETTA DEL NAPOLETANO! tris DELLA Lazio! TORINO-SASSUOLO 2-0 55′: ZAZA!!! CARAMBOLA PAZZESCA E 2-0 GRANATA! Sul tiro di Belotti, Zaza la devia con il tacco e la traiettoria inganna Consigli. Poco fa, doppio ...

Sampdoria-Lazio 0-1 La Diretta Immobile - 100 gol in Serie A : Si affrontano a Marassi questa sera Sampdoria e Lazio, per un altro degli interessantissimi incontri sorteggiati dal computer per la prima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I...

Serie A - le ultime dai campi : buone notizie per Lazio e Udinese : JUVENTUS – I bianconeri hanno proseguito stamattina l’avvicinamento al debutto in campionato che avverrà sabato 24 alle 18 allo Stadio Tardini di Parma. Dopo il riscaldamento il gruppo ha proseguito il lavoro tecnico-tattico con tanto di partitella ed esercizi su palle inattive. A vincere la sfida in famiglia del mattino è stata la squadra formata da De Sciglio, Demiral, Emre Can, Khedira, Matuidi, Pjanic, Cuadrado, Douglas ...

Calciomercato Serie A - le ultime : nuovo portiere per la Spal - altro colpo del Bologna - i nomi per la Lazio : Calciomercato – Tante ufficialità e indiscrezioni anche in questa domenica. In attesa dell’annuncio di Balotelli al Brescia, che Cellino ha rimandato per scaramanzia (ieri era 17), le squadre continuano a muoversi. A fare il punto è il Corriere dello Sport. La Spal ha chiuso per il sostituto di Gomis, ad un passo dal Digione. Si tratta di Karlo Letica, portiere del Brugge. Il gigante croato (201 cm) è atteso a breve in Italia. ...

