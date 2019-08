Serbia, sondaggio:53% per adesione a Ue

Il 53% dei serbi è favorevole all'del proprio Paese all'Unione europea, rispetto al 25% di contrari. E' quanto è emerso da un ultimocondotto all'inizio di luglio dal ministero per l'integrazione europea di Belgrado. Nell'inchiesta alla domanda su come avrebbe votato in un eventuale referendum sull'ingresso dellanella Ue, il 12% degli interpellati ha detto di non avere una posizione precisa al riguardo, mentre il 10% non intende recarsi a votare.(Di lunedì 26 agosto 2019)