Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Raramente i personaggi che sui social ci forniscono anticipazioni sui prossimi smartphone che toccheremo con mano si sbilanciano tanto, ed è per questo motivo che oggi 26 agosto voglio portare alla vostra attenzione quanto affermato da Ice Universe a proposito delS11. Un vero e proprio appello, soprattutto a coloro che danno grande importanza alla qualità degli scatti, dando in questo modo continuità a quanto vi abbiamo riportato a fine luglio sulle probabili specifiche per lacamera del top di gamma 2020. A tal proposito, un suo recente tweet ci dice chiaramente che ilS11 sarà un device in grado di mostrarci cose mai viste sul versantecamera, almeno per quanto concerne i top di gamma concepiti dal colosso coreano. Non ci sono informazioni specifiche in grado di aumentare la nostra curiosità, ma il post in questione la dice lunga sul lavoro ...

GioPao9 : Se amate le foto mollate il Note 10 ed aspettate il #SamsungGalaxyS11: parola di Ice Universe - OptiMagazine : Se amate le foto mollate il Note 10 ed aspettate il Samsung Galaxy S11: parola di Ice Universe… - gigimaggiore : Ho le foto delle tette delle mie amate... Mia moglie non mi permette di pubblicarle... -