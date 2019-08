Scott Eastwood | film | storia e video

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il bello diè che non ci sono trucchi. Quello che vedi, è. Come il suo Nate Lambert di Pacific Rim, o il suo Luke Collins di La risposta è nelle stelle: uomini all’apparenza poco complicati, con uno spirito eroico, buoni sentimenti e valori intramontabili. «Mia madre era una donna straordinaria, amorevole e protettiva. La persona più generosa e altruista che io abbia mai conosciuto. Sto lavorando molto su me stesso per diventare come lei, ma sono ancora lontano. Credo sia stata lei a insegnarmi a essere un gentleman. Che per me significa un uomo gentile, onesto, sensibile. Uno che si prende cura degli altri, della propria donna in particolare. Anche in cose semplici, come aprirle la porta quando scende dalla macchina e pagare la cena». Potrebbe sembrare un’eleganza old school, ma per: «Queste sono regole senza tempo, da noi in Texas è normale. Significa trattare una ...

