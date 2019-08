Samsung apre le pre-registrazioni per il Galaxy Fold in Cina | il lancio potrebbe avvenire

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 26 agosto 2019)ha confermato lo smartphone pieghevole sarà rilasciato ufficialmente nel mese di settembre senza rivelare alcuna data di, ma ora la società ha iniziato a raccogliere le pre-per ilsul suo sito web cinese. Il dispositivo mantiene lo stesso prezzo di prima, ovvero 1980 dollari, e ildovrebbea pochi giorni dall'apertura delle pre-. L'articolole pre-per ilin: iltra pochi giorni proviene da TuttoAndroid.

AppleNews_it : RT @pcexpander: Nvidia apre la piattaforma GeForce Now a tutti i dispositivi Android (finalmente!)#pcexpander #cybernews #android #samsung… - pcexpander : Nvidia apre la piattaforma GeForce Now a tutti i dispositivi Android (finalmente!)#pcexpander #cybernews #android… - AppleNews_it : RT @pcexpander: YouTube Originals si apre a tutti (con pubblicità) dal 24 settembre, ma non aspettatevi l’intero catalogo#pcexpander #cyber… -