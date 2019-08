Salvini: ribaltone era pronto da tempo

"Il governo che sta nascendo da giochi di palazzo ha le poltrone come unico collante. Ilerada", Così il leader della lega. "Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto per l'Italia.Qualcuno per il patto per le poltrone vuole smontare tutto", aggiunge."Non facciamo appelli alle piazze. La via maestra è il voto e chi ne ha paura non ha la coscienza pulita",dice."Non ci accontentiamo di governicchi.Abbiamo idee chiarissime su quello che diremo al Quirinale"(Di lunedì 26 agosto 2019)