Salvini | ira dal Senato | Vince il partito delle poltrone | Non chiamo le piazze

Scambio De Mita-Salvini : «Ritirati»; ?«Se lo dice lui - ho lavorato bene» : De Mita consiglia a Salvini «di ritirarsi», e Salvini replica «Se lo dice lui, vuol dire che ho lavorato bene». Botta e risposta al vetriolo a colpi di post tra...

De Mita rottama Salvini : ‘Si deve ritirare dalla politica’ : Ciriaco De Mita rottama Matteo Salvini con un video pubblicato su Facebook e apre ad un accordo di governo tra M5S e Pd. Chi lo avrebbe mai detto che, alla veneranda età di 91 anni, l’ex ras democristiano, già Presidente del Consiglio, più volte Ministro e Segretario dello Scudo Crociato, sarebbe tornato prepotentemente al centro della scena politica. In realtà De Mita ci si trovava già, visto che solo pochi mesi fa è stato eletto per la seconda ...

Matteo Salvini "pigliatutto" - il terrore delle opposizioni diventa realtà : girano voci tra i sinistri : "Credo che Zingaretti e gli altri si siano resi conto di quale posta in gioco c'è sul tavolo. Se si va al voto, Salvini è il favorito a vincere le politiche. Non solo, Salvini, poi, potrebbe ridisegnare a sua immagine la mappa del Potere in Italia. Ci sono, infatti, le nomine dei grandi enti: dall'E

La giravolta di Salvini : Due settimane fa si apriva la crisi di governo. Il premier Conte saliva al Quirinale per informare il capo dello Stato sulla decisione del ministro dell'Interno di interrompere l'esperienza dell'esecutivo, mentre la Lega ufficializzava la crisi con una nota che incolpava i compagni di governo dello

Matteo Salvini e la crisi "nata in Europa". Gira una voce inquietante : altro complotto contro l'Italia : Una crisi "nata in Europa". Ne è convinto Matteo Salvini, che fissa la data d'inizio della fine del governo nell'accordo a Strasburgo tra Giuseppe Conte, Pd e M5s (con l'aggiunta di Forza Italia) per votare Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. E non a caso nei giorni scorsi Rom

Conte lascia : "Salvini irresponsabile - incosciente - opportunista" | La replica : "Rifarei tutto" - ma poi ritira la sfiducia : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale oggi alle 16

Crisi - Conte oggi al Senato : cosa dirà su Salvini e conti Ue : Fino all’ultimo il premier si vuole lasciare le mani libere per fare le sue valutazioni e le sue mosse. La più papabile resta quella di salire subito al Colle per rassegnare le dimissioni.

Crisi di governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Matteo Salvini ritira la mozione di sfiducia contro Giuseppe Conte. La Lega spariglia - trappola per Di Maio : La Lega ha deciso di ritirare la mozione di sfiducia contro il premier Giuseppe Conte, presentata e mai calendarizzata al Senato. Una formalità, visto che il presidente del Consiglio ha già annunciato che presenterà in serata le dimissioni al presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Probabilm

