Salvini | Conte bis? Ribaltone all' italiana pronto da tempo

Conte bis - Salvini all’attacco : “I 5 Stelle pronti a governare con quelli di Bibbiano” : Il segretario della Lega Matteo Salvini va all'attacco e mentre Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si accingono a definire gli ultimi dettagli per la formazione di un nuovo governo dichiara: "Siamo pronti alle elezioni. Possono scappare dal voto per un mese o per un anno ma non all’infinito”.Continua a leggere

Sondaggi politici : Conte scavalca Salvini nel consenso e un suo partito varrebbe l'11% : Giuseppe Conte è indubbiamente il personaggio della politica italiana che, al momento, fa parlare maggiormente di sé. Lo fa involontariamente, perché di fatto è diventato oggetto di una trattativa che potrebbe rappresentare un viatico di fondamentale importanza per il futuro dell'Italia. Il Movimento Cinque Stelle punta ad averlo ancora premier anche in quella che potrebbe essere la nascitura alleanza con il partito Democratico. Una scelta che ...

Giuseppe Conte - Repubblica cambia idea : "Antagonista di Salvini". Il tentativo per convincere i lettori : "Il cambiamento di Conte". Repubblica intitola così l'articolo dedicato al premier uscente, lo stesso che fino a qualche mese fa - quando ancora spalleggiava il governo gialloverde - veniva preso di mira dal quotidiano. Peccato però che i tempi cambiano e in fretta, quasi come i giudizi. Ad oggi, co

Crisi - 24 ore per un governo : avanza il Conte bis - ma Salvini "spera" nel voto su Rousseau : Zingaretti verso il sì a un ritorno di Conte, con passo indietro di Di Maio. Mattarella attende segnali chiari. Nel M5s...

Conte chiude con la Lega - ma Salvini non si arrende : sms con Di Maio : Il Ministro Matteo Salvini non vuole darsi per vinto e continua a corteggiare l'ormai ex alleato Luigi Di Maio. Pazienza se il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha dichiarato, lapidario, che la stagione di governo con la Lega è chiusa e non intende riaprirla. Intanto, in attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, in programma martedì 27 agosto, continuano le trattative tra M5S e Pd. Pare che i Dem ed i pentastellati stiano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Agosto : Il ritorno di Conte. Salvini addio. Il premier chiude il forno leghista e resta in gioco : La trattativa Il dialogo va avanti. Su Conte l’assedio del Pd a Zingaretti “Il nodo è uno solo: il nome del premier”. Un dirigente del Pd zingarettiano a fine pomeriggio sintetizza così lo stato dell’arte. Confuso e complicato, perché Cinque Stelle e democratici cercano un’intesa, ma la via per Palazzo Chigi è stretta. Un ruolo per cui sono tre i nomi che circolano: Giuseppe Conte, Luigi Di Maio […] di Luca De Carolis e Wanda ...

L’ultimo affondo di Conte a Salvini : “Chiusa stagione con Lega”. E resta in campo per bis : Giuseppe Conte archivia definitivamente la parentesi di governo con la Lega, ma si rende 'disponibile' a guidare un nuovo, eventuale esecutivo targato M5S-Pd. Arrivato a Biarritz per il G7, il presidente del Consiglio uscente dichiara che "la stagione politica con la Lega" è chiusa "e non si può riaprire più per nessuna ragione". Un messaggio che molti interpretano rivolto al segretario del Pd Nicola Zingaretti che chiede al M5S chiarezza sui ...

"Salvini ora è quasi Ko". Matteo Renzi dopo le parole di Conte : “Salvini ha chiesto pieni poteri ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo, quasi ko”. Lo ha scritto su Twitter Matteo Renzi a pochi minuti dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha chiuso a ogni possibilità di accordo per un nuovo governo con la Lega.“Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

Governo : da Zingaretti no a Conte - ma sui social per tanti ‘tutto meglio di Salvini’ : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – Definire ‘base’ chi interagisce sui social è forse troppo. Ma il mood dei simpatizzanti Pd che hanno preso un smartphone per commentare l’ultimo post di Nicola Zingaretti, è abbastanza orientato: tutto tranne il ritorno di Salvini al Governo. Questo il sentimento prevalente tra gli oltre duemila che hanno commentato l’ultimo post del segretario Pd su Facebook nel quale ha ribadito ...

Paolo Becchi - governo Lega-M5s bis possibile : "Salvini ha solo voluto far fuori Conte. Ma Mattarella..." : Sempre più vicino un nuovo accordo tra Lega e M5s. Ne è convinto Paolo Becchi, ideologo sovranista vero punto d'incontro tra il mondo salviniano e quello grillino. Il no del Pd alla richiesta di Luigi Di Maio di confermare premier Giuseppe Conte "riapre i giochi" per un clamoroso ritorno gialloverde

Sondaggi - Conte il più gradito tra i leader di governo col 61% : staccati Salvini e Di Maio : La sua ultima uscita pubblica è stata la giornata di passione del Senato, quella della fine del governo che ha guidato per 14 mesi e dell’atto d’accusa di tre quarti d’ora nei confronti del suo ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Oggi, racconta il Fatto Quotidiano, si sta prendendo qualche ora di riposo nella campagna romana in attesa del G7 di Biarritz, convinto che una riedizione di un’alleanza tra M5s e Pd ...

Grasso premier - Conte commissario Ue. E a Salvini non resta che pregare : Piero Grasso potrebbe essere il prossimo presidente del Consiglio. E Conte potrebbe indicare all’Europa se stesso come commissario UE per l’Italia. La quadra – durante la notte scorsa - sembra essere definita per la creazione del nuovo Governo. Fantapolitica? Può darsi. Intanto, a leggere i passaggi dei ‘personaggi’ in corsa per il nuovo esecutivo tutte le indicazioni sembrano prendere una unica linea: un governo di legislatura che eviti così ...