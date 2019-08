Salute | primo caso di listeriosi fuori dalla Spagna

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il ministero dellaspagnolo ha confermato ildi, in un cittadino britannino che potrebbe essersi infettato durante la sua permanenza in Andalusia per poi spostarsi in Francia dove gli è stata diagnosticata l’infezione. L’uomo ha trascorso diversi giorni in ospedale, riporta ‘El Pais, per poi fare ritorno in patria. L’epidemia spagnola diè diventata un allarme internazionale nei giorni scorsi, con oltre 532 contagi sospetti e due decessi. Alla base delle infezioni alcuni lotti di carne di maiale ‘mechada’, prodotta da un’azienda specializzata. L'articolodisembra essere ilsu Meteo Web.

Torrenapoli1 : RT @NapoliOutsider: Secondo TM, James ha avuto 16 infortuni negli ultimi 3 anni. Questo è il primo di quest'anno. È un fenomeno, ma la salu… - NapoliOutsider : Secondo TM, James ha avuto 16 infortuni negli ultimi 3 anni. Questo è il primo di quest'anno. È un fenomeno, ma la… - paravani_g : G.Grillo, medici di famiglia primo presidio salute - Sanità - -