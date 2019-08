Risultati Serie A live | si gioca Inter-Atalanta FOTO

Serie A - partite e Risultati della prima giornata : Il campionato è iniziato nel fine settimana con le prime nove partite della stagione: stasera il posticipo Inter-Lecce chiuderà la prima giornata

Risultati Serie A 1ª Giornata – Tris Lazio - pari e spettacolo fra Roma e Genoa : che rimonta dell’Atalanta! : La Lazio liquida 0-3 la Sampdoria, pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Genoa, grande rimonta dell’Atalanta nel segno di Muriel: i Risultati della prima Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Juventus e Napoli negli anticipi del sabato, e la sconfitta del Milan nella trasferta di Udine, la prima Giornata di Serie A prosegue con 6 incontri ricchi di gol e tante emozioni. Di scena le due Romane, capaci di siglare 3 gol a testa che ...

LIVE Serie A - Risultati prima giornata in DIRETTA : Kouamé riprende la Roma! La Lazio cala il tris - il Brescia la sblocca su rigore : Muriel ribalta la gara con la SPAL! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ROMA-GENOA 3-3 71′: KOUAME!!!! MATCH PIROTECNICO ALL’OLIMPICO! TUFFO DI TESTA E PARITA’! TORINO-SASSUOLO 2-1 70′: CAPUTO!!! I NEROVERDI ACCORCIANO CON IL TAP-IN VINCENTE! HELLAS VERONA-BOLOGNA 1-1 70′: fuori Palacio, dentro Mattia Destro. SPAL-ATALANTA 2-3 76′: Muriel!!!!! DOPPIETTA DEL COLOMBIANO!!! GOL PAZZESCO DEL #9 CHE PIAZZA IL DESTRO! HELLAS ...

Risultati Serie A e classifica/ Diretta gol live : Roma ripresa due volte dal Genoa! : Risultati Serie A e classifica aggiornata: la Diretta gol live score delle partite. Nella prima giornata la Roma sta pareggiando contro il Genoa.

Risultati Serie C live - vincono Bari e Monza : il programma completo della 1^ giornata dei tre gironi : Risultati Serie C live – Così come A e B, anche la terza Serie nazionale comincia questo weekend. Come sempre molta curiosità intorno ad una categoria che, specie in alcuni raggruppamenti, presenta piazze storiche e vogliose di tornare nel calcio che conta. E’ il caso del girone C e di Bari e Reggina, quest’ultima che ha appena ufficializzato Denis, il quale ‘risponde’ ad Antenucci. Ma anche Catania, ...

Risultati Serie B live - in campo Perugia-Chievo [FOTO] : Risultati Serie B live – Anche il campionato cadetto ha aperto i battenti. Un giorno prima rispetto alla Serie A, però, con il consueto anticipo del venerdì. E’ stata Pisa-Benevento la partita che ha aperto il turno, un match che ha regalato pochi sussulti, 0-0 il risultato finale, punteggio nel complesso giusto per quanto visto in campo. Avvio non entusiasmante dunque per la squadra di Inzaghi che è una candidata alla ...

Risultati Serie B/ Diretta gol live score : l'Empoli vince in casa - tra poco Perugia : Risultati Serie B: la Diretta gol live score delle partite e la classifica aggiornata della 1giornata. l'Empoli vince in casa: tra poco c'è il Perugia.

Risultati Serie A live - la diretta : si giocano sei gare [FOTO] : Risultati Serie A live – Si comincia. L’attesa è finita, il massimo campionato italiano è pronto a ripartire. Dopo la solita estate esplosiva sul mercato (che non si è ancora concluso), è il momento di fare sul serio e passare ai fatti. Si prospetta un torneo diverso, forse più equilibrato. La Juventus ha cambiato allenatore e filosofia, l’Inter pure ma si è anche rafforzata molto. Scommessa Milan e conferme Napoli. Nel ...

