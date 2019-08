Riscatto Tfr 2019 | come richiederlo con il nuovo servizio Inps

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 26 agosto 2019) Tfr è una sigla molto conosciuta e ambita da chiunque termini l’esperienza lavorativa con la propria azienda: sta per Trattamento di fine rapporto, una somma che i lavoratori italiani ricevono una volta chiuso il proprio rapporto di lavoro. Si tratta in pratica di una sorta di accantonamento, che matura durante il rapporto lavorativo e che spetta al lavoratore dipendente, al momento della sua cessazione. È detto anche buonuscita o liquidazione, ma la sostanza è quella: una bella manciata (più o meno cospicua in base al tipo di contratto e agli anni lavorati) che finisce dritta in tasca a chi smette di lavorare per un’azienda o per tutta la vita, magari perché è giunto il momento della pensione. In questo articolo cerchiamo di capirne di più sulTfr e sulapplicativo online che consente all’utente e all’Ente datore di lavoro l’inoltro di istanze telematiche relative ai ...

