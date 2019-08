Ricerca | Big Data | Meteo e Clima | Emilia Romagna Hub europeo della conoscenza

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) L’cuoredei sistemi di supercalcolo e dei Bige driver per il Paese nell’affrontare alcune delle grandi sfide del nostro tempo: cambiamentotico, medicina personalizzata e predittiva; sviluppo di nuovi materiali, gestionemobilità elogistica. Sono gli obiettiviregione guidal presidente Stefano Bonaccini, sempre più vicini grazie agli investimentiRegione nel Tecnopolo di Bologna, ma anche al lavoro di squadra con istituzioni nazionali e locali, università e mondo. Ultima importante acquisizione, in ordine di tempo, ‘Leonardo’, il nuovo supercomputer da 120 milioni di euro, progetto candidato dal Cineca per l’assegnazione dei supercomputer dell’EuroHPC Joint Undertaking, l’impresa comune europea a supporto di progetti e infrastrutture per il calcolo ad alte ...

about_big_data : RT @IlarioGobbi: Buongiorno a tutti, web-amici! Le informazioni sulle chiavi di ricerca che ti portano traffico organico sono vitali per pi… - StageUp1 : RT @PalazziGiovanni: Ricerca ?@StageUp1? ?@IpsosItalia? per ?@Gazzetta_it?: #Juve 8,7 milioni di supporter in Italia, poi #Inter, #Milan, #… - butera_linda : @MinervaMcGrani1 Mi pare bene. Vedo che si è formato in Italia.. ha contribuito alla ricerca italiana. Sembra uno s… -