QUESTA SETTIMANA A IL SEGRETO | le anticipazioni fino al 30 agosto

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 31 agosto : Da QUESTA SETTIMANA, con la ripresa di Beautiful, Una VITA riprende ad andare in onda nella sua durata normale. Cosa vedremo dunque su Canale 5? Eccovi il riepilogo delle anticipazioni fino al 31 agosto 2019, ricordandovi che sabato ci sarà la megapuntata di due ore in prima serata su Rete 4. Il colonnello Valverde confida ai vicini che sta per diventare cieco. La notizia dà origine a una serie di visite e Trini, Liberto e Rosina tentano ...

Ecco i premi e gli sconti WinDay di QUESTA SETTIMANA di ferragosto : Il premio settimanale del lunedì del programma di fedeltà WinDay creato da Wind Tre per i suoi clienti consumer Wind, dal 12 agosto 2019 permette di scegliere fino a 60 euro di sconto per Mirabilandia oppure 10 euro di sconto nei pet shop Arcaplanet. L'articolo Ecco i premi e gli sconti WinDay di questa settimana di ferragosto proviene da TuttoAndroid.

Pokémon Spada e Scudo - in arrivo nuove informazioni QUESTA settimana : The Pokémon Company ha annunciato nuove informazioni in arrivo per quanto riguarda Pokémon Spada e Pokémon Scudo questa settimana, ed esattamente il 7 agosto alle ore 15:00.Non sappiamo ancora quali informazioni potrebbero essere incluse nell'aggiornamento: i dettagli principali come la data di uscita dei giochi e i leggendari sono già stati rivelati. È possibile che possiamo saperne di più su una nuova squadra che non è stata ancora rivelata, o ...

Ecco i premi WinDay di QUESTA SETTIMANA con sconti su prodotti Xiaomi e smartphone : Nuova settimana, nuovi premi per chi decide di partecipare all'iniziativa WinDay, ossia il programma di fidelizzazione di Wind. Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco i premi WinDay di questa settimana con sconti su prodotti Xiaomi e smartphone proviene da TuttoAndroid.

Crash Team Racing Nitro-Fueled riceverà QUESTA SETTIMANA un nuovo tracciato a tema dinosauri e le microtransazioni : Crash Team Racing: Nitro-Fueled, l'apprezzato remake di Beenox del famoso gioco di Naughty Dog, riceverà questa settimana una nuovissima pista a tema dinosauri, nell'ambito dell'evento Back N. Time Grand Prix. Inoltre, Activision sta anche per introdurre le microtransazioni.Back N. Time è un nuovo evento Grand Prix a tempo limitato e arriverà su Switch, PlayStation 4 e Xbox One questo venerdì 2 agosto, e sarà disponibile fino al 25 ...

Juventus - QUESTA potrebbe essere la settimana decisiva per capire il futuro di Lukaku : Da alcune settimane, alla Juventus è accostato il nome di Romelu Lukaku. Quello per il belga sembra essere un vero e proprio intrigo visto che oltre ai bianconeri su di lui ci sarebbe anche l'Inter. Il futuro di Lukaku potrebbe risolversi presto visto che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto e perciò chi lo vorrà probabilmente dovrà risolvere tutto nel giro di questa settimana. Da oggi potrebbe scattare il periodo decisivo per capire ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino al 2 agosto : Ultima SETTIMANA con Il SEGRETO su Canale 5, prima di una pausa estiva che con tutta probabilità durerà tre settimane. Eccovi il riepilogo delle anticipazioni ufficiali fino a venerdì 2 agosto 2019. Dopo aver accettato l’offerta di Carmelo, Alvaro inizia a prendere possesso del dispensario e, trovandolo in pessimo stato, chiede a Elsa di aiutarlo a sistemarlo. Consuelo non è contenta che Alvaro rimanga a Puente Viejo, come non lo è ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 3 agosto : Cosa vedremo a Una VITA nelle puntate in onda QUESTA SETTIMANA su Canale 5? Eccovi il riepilogo delle anticipazioni fino al 3 agosto 2019, ricordandovi che sabato potrete assistere al puntatone di due ore in prime time su Rete 4. Dopo aver tranquillizzato Samuel, assicurandogli di voler portare avanti il piano prestabilito, Blanca si fa accompagnare al cimitero da Ursula. Leonor scopre che l’uomo con cui è in contatto Pena è un pericoloso ...

Juve - secondo Mundo Deportivo : possibile incontro fra l'agente di Neymar QUESTA settimana : La Juventus prosegue la sua tournée asiatica e dopo la sconfitta della prima partita di International Champions Cup contro il Tottenham, il 24 luglio ha affrontato l'Inter, battendola ai rigori grazie ad un super Buffon. Il portiere italiano ha parato gran parte dei rigori dei giocatori interisti ed è stato probabilmente il migliore in campo per la Juventus. Un match importante, anche per testare il grado di preparazione di Inter e Juventus, ...

**Autonomia : verso rinvio - non sarà in Cdm QUESTA settimana** : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Sembrava in dirittura d’arrivo, con la finestra utile per approvarla in Cdm aperta già questa settimana, nello specifico giovedì prossimo. Ma salvo accelerazioni dell’ultimo minuto, slitterà ancora il Consiglio dei ministri sulle autonomie differenziate: “Impensabile – dice all’Adnkronos una fonte di governo impegnata nella partita – che si chiuda questa settimana. La ...

QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - le anticipazioni fino al 26 luglio : Proseguono per tutta l’estate le puntate intere de Il SEGRETO su Canale 5, eccovi il riepilogo delle anticipazioni ufficiali fino a venerdì 26 luglio 2019. L’arrivo di Roberto a Puente Viejo non mette tutti d’accordo. Maria, i suoi figli e Raimundo lo ricevono, chi più chi meno con cordialità e allegria, mentre Francisca e Fernando lo accolgono con diffidenza e malcelato fastidio. Oltre ai membri della famiglia Miranar, anche ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le anticipazioni fino al 27 luglio : Cosa accade a Una VITA nelle puntate di QUESTA SETTIMANA su Canale 5? Se non le avete ancora lette, ecco le anticipazioni fino al 27 luglio 2019 e come sempre vi ricordiamo che sabato va in onda la megapuntata di due ore in prima serata su Rete 4. Il guardiano rischia il licenziamento. Leonor riesce a rintracciare Facundo Manrique, il quale però non è più interessato all’acquisto della Deliciosa. Diego si allea con Riera per distruggere ...

Il primo AMA su Reddit dedicato a Google Stadia si terrà QUESTA settimana : C'è qualcosa che volete sapere su Google Stadia? Non siete soddisfatti delle varie informazioni presenti in rete? Ebbene, ci sono buone notizie per voi, perché il 19 luglio alle ore 19 si terrà il primo AMA di Stadia su Reddit.Se non volete porre domande per le quali esistono già delle risposte, vi riportiamo le informazioni già note sulla piattaforma:Che ne dite? Parteciperete al Reddit AMA questo venerdì?Leggi altro...

Anche su eBay ci sono degli sconti QUESTA settimana : Sugli aspirapolvere Dyson e su alcuni prodotti Apple, tra le altre cose; alcuni sono più convenienti di quelli del Prime Day di Amazon