Pupo grida Forza Benevento ma si trovava in Irpinia La gaffe del cantante

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 26 agosto 2019) Non tutti sono ferrati in geografia, ma alcuni sbagli possono generare non poco imbarazzo. Questa volta è accaduto ache durante un’esibizione alla Sagra della Polpetta di Pratola Serra, in provincia di Avellino, ha inneggiato la squadra rivale, il. Secondo quanto riportato dal sito The Wam, il, non essendosi reso conto di trovarsi ine non in provincia di, hato “”, riportando il risultato della partita contro il Pisa. Ladelha scatenato l’imbarazzo e qualcuno tra il pubblico ha iniziato a protestare, ma nonostante tutto l’atmosfera è rimasta gioviale durante il corso della serata. C’è solo da sperare che la prossima volta ildi Gelato al Cioccolato ripassi le sue conoscenze di geografia. Leggi anche... "Amo ...

