Prossimo turno Serie A calcio | orari e tv della seconda giornata Palinsesto | dirette e

Fonte : oasport

(Di lunedì 26 agosto 2019) LaA 2019-2020 di, si giocherà nel fine settimana da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre. Latornata del massimo campionato italiano scatterà venerdì 30 alle 18.00 con Bologna-SPAL, mentre sabato 31 alle ore 18.00 si giocherà Milan-Brescia ed alle 20.45 Juventus-Napoli, infine domenica 1 alle ore 18.00 ci sarà il derby di Roma, con tutte le altre gare programmate alle 20.45. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e glidi tutte le partiteA 2019-2020 di. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle partite principali. Segui Milan-Brescia, Atalanta-Torino e Udinese-Parma in diretta streaming su DAZN PROGRAMMAA DAL 30 AGOSTO ALL’1 SETTEMBREA –...

gratta2 : @GifGifuni @matteorenzi Tra un fallo di mano è un tuffo diciamo che forse il tuffo e meno interpretabile ... poi la… - FootStatsCalcio : Serie A, risultati 1a giornata, classifica e prossimo turno -