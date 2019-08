Prima visita dal ginecologo | perché non avere paura e cosa chiedere

Fonte : dilei

(Di lunedì 26 agosto 2019) Laginecologica è spesso accompagnata da ansia e timori. Sono infatti numerose le ragazze che hannodi entrare nello studio del, con la falsa convinzione che lasia eccessivamente invasiva. Per affrontare questo disagio è innanzitutto fondamentale scegliere senza condizionamenti il professionista di riferimento. Non è vietatoconsiglio alle amiche o alle donne della propria famiglia, ma la scelta deve essere personale e basarsi sia sulla preparazione del medico, sia sulla sua empatia. Quest’ultimo aspetto è basilare nel rapporto con il. Quando c’è empatia, diventa infatti molto più agevole aprirsi in merito ad argomenti intimi e delicati. Fondamentale è ricordare che si può andare dalanche se non è ancora avvenuto il primo rapporto sessuale. In questo frangente, il professionista si concentra ...

Cristia08405351 : RT @DavideBia64: Questa mattina dopo la visita. il medico ematologo mi ha fatto i complimenti per i miei valori che si sono alzati fuori da… - UGiangrieco : RT @DavideBia64: Questa mattina dopo la visita. il medico ematologo mi ha fatto i complimenti per i miei valori che si sono alzati fuori da… - frafra61_rossi : RT @DavideBia64: Questa mattina dopo la visita. il medico ematologo mi ha fatto i complimenti per i miei valori che si sono alzati fuori da… -