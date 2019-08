Prima evasione da Poggioreale dopo 100 anni | si cala con le lenzuola e fugge | Foto

Evasione a Poggioreale : è la Prima in cento anni : È scappato usando lenzuola legate. La questura: «Pericoloso, chi lo vede ci avvisi». Metodo classico. Per fuggire dal carcere napoletano di Poggioreale si è calato con un lenzuolo di quattro metri dal muro di cinta. L'evaso è Robert Lisowsky, un «pericoloso» omicida polacco ritenuto responsabile della morte di Iuri Busuiok, muratore ucraino 36enne, il cui cadavere venne trovato la sera del 1 dicembre 2018 in via Mario Pagano con ...