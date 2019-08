Pil fermo a zero | Italia peggiore nel G7 Allarme dell' Ocse | Eurolandia frena + 1 | 1%

Pil fermo sel secondo trimestre : Nel secondo trimestre del 2019 si stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010

Crescita - Istat : Pil fermo nel secondo trimestre 2019. “Continua fase di stagnazione” : Nel secondo trimestre del 2019 l’Italia è a Crescita zero. Lo rivela l’Istat nella stima sulla variazione del Pil nel periodo aprile-giugno dell’anno in corso. Il Prodotto interno lordo non cresce sia rispetto al trimestre scorso, sia rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Per l’Istituto di statistica continua così la “fase di sostanziale stagnazione“, visto che per il quinto trimestre consecutivo la variazione ...

