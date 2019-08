PewDiePie diventa il primo content creator solista al mondo ad arrivare a

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Felix "" Kjellberg ha finalmente raggiunto quota 100 milioni di iscritti.Sebbene abbia perso la battaglia per essere ilcanale a raggiungere il traguardo (raggiunto dal canale T-Series), la scorsa notte ha finalmente superato la soglia,ndo ilada questa cifra.Per metterlo in prospettiva, non c'è nessun altroe di contenuti comevicino a questo risultato; come sottolinea Forbes, 5-Minutes Crafts è il canale più vicino con 60 milioni di iscritti.Leggi altro...

