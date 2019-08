Perde bimbo in gravidanza | mamma muore durante il parto

Perde il bimbo a fine gravidanza e durante il parto indotto muore anche la mamma : Una donna di 35 anni, residente a Loreto, già madre di due figli, è morta nella notte tra sabato e domenica all’Ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo che nel reparto di Clinica ostetricia e ginecologia le era stato indotto il parto del feto che, quasi a fine gravidanza, era risultato morto nel corso dell’ultimo monitoraggio. La direzione dell’azienda ospedaliera ha segnalato il decesso alla magistratura, che valuterà ora ...

Il piccolo Perde i sensi nella piscina dell'asilo! Grave bimbo di 3 anni : Quando le operatrici si sono rese conto che il bambino aveva perso i sensi, lo hanno tirato fuori dalla piscina e praticato le prime manovre di emergenza, allertando i sanitari del 118. Stava facendo il bagno dentro una piscina gonfiabile all'asilo e poi ha perso i sensi. Così un bimbo di tre anni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Verona. A chiamare i soccorsi sono state le operatrici dopo che queste hanno svolto ...

Grosseto - bimbo si allontana dalla colonia e si Perde in spiaggia : per 3 ore nessuno lo cerca : È accaduto a Marina di Grosseto: un bambino di 3 anni è stato trovato mentre camminava da solo sulla spiaggia. Un bagnino ha immediatamente dato l’allarme, ma nessuno si è fatto avanti e così il piccolo è rimasto per ore con lui. I carabinieri poi hanno ricostruito la vicenda: il bimbo si era allontanato da una colonia e nessuno si è accorto della sua assenza.Continua a leggere

Donna incinta Perde il bimbo in una sparatoria : arrestata in Alabama. "Doveva proteggere il feto" : Una Donna, incinta di 5 mesi, è stata arrestata con l’accusa di omicidio colposo dopo aver perso il bambino che portava in grembo. Marshae Jones, 27 enne originaria di Birmingham in Alabama, perse il feto a causa di un colpo di pistola sparatole in pancia da Ebony Jemison, 23 enne, fuori da un negozio lo scorso dicembre. Lo riporta la CNN. Secondo la grande giuria di Jefferson Country è colpevole di aver dato inizio alla lite ...